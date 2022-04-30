30 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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30 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

30.04.2022 06:42
30 Nisan 2022 Star Yayın Akışı

30 Nisan 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:40 Söz

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:50 Dizi

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Zor Ölüm 3

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Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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