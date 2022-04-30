30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

30.04.2022 06:42
30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

30 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

03:15 İngiltere Premier Lig Özetler

03:45 İtalya Seri A Özetler

04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:40 Spor Takvimi

04:45 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:30 İtalya Seri A Özetler

07:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:30 FIFA Magazin

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:00 Spor Stüdyosu

15:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Bülteni

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Haftasonu

20:30 Dakika Skor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Dakika Skor

22:30 % 100 Futbol

23:45 Teknik Analiz

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28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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