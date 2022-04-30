Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:15 İngiltere Premier Lig Özetler
03:45 İtalya Seri A Özetler
04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:35 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:40 Spor Takvimi
04:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:30 İtalya Seri A Özetler
07:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:30 FIFA Magazin
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Stüdyosu
15:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Bülteni
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Haftasonu
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika