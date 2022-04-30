30 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Bir İyilik Hikayesi

02:30 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:30 Bir İyilik Hikayesi

05:45 Kalk Gidelim

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:20 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

11:10 Gönül Dağı

14:45 Kasaba Doktoru

17:45 Ramazan Günlüğü

18:30 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Gönül Dağı