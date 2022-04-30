Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 Bir İyilik Hikayesi
02:30 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:30 Bir İyilik Hikayesi
05:45 Kalk Gidelim
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:20 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
11:10 Gönül Dağı
14:45 Kasaba Doktoru
17:45 Ramazan Günlüğü
18:30 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika