30 Nisan'a kadar kent kartlarınızı alın - Son Dakika

Düzce Ulaşım A.Ş.'nin kurulması ile birlikte değişen kent kart yüklenici firmasına ait elektronik kartların ücretsiz değişim süresi 30 Nisan 2021 tarihinde doluyor. Elektronik kartlarını değiştirmeyen yolcuların mağduriyet yaşamamaları için, kartlarını ay sonuna kadar ücretsiz olarak değiştirmesi isteniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve gelmesi ile ulaşım sistemini zarardan kurtarmak ve şehir içi trafiğini rahatlatmak için kurulan Düzce Ulaşım A.Ş. ile birlikte Elektronik kart yüklenici firması da değişmişti. Elektronik kart yüklenici firmasının değişmesi ile birlikte geçersiz olan elektronik kartların ücretsiz değişim süresinin 30 Nisan 2021 tarihinde sona erdiği açıklandı. Halk arasında Uğur Böcekleri olarak nitelendirilen otobüsleri kullanmak için dijital kart firmasını değiştiren Düzce Ulaşım A.Ş. kent kart değişimlerinin bir an önce yapılması için çağrıda bulundu. Bir önceki kart sisteminin sürekli arıza vermesi nedeniyle yeni sistemi Düzcelilerin hizmetine sunan Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, yolcuların eski kartlarının Kent Kart ile ücretsiz olarak değiştirebileceğini açıkladı.

Kent kartımı nasıl değiştirilir?

Eski kartlarını değiştirmek isteyen yolcuların kimlik bilgileri, eski kent kart ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Aziziye Mahallesinde bulunan Düzce Ulaşım Garaj Amirliğine ve Düzce Belediyesi Konuralp ek hizmet binasına giderek müracaat etmeleri yeterli olacak. Detaylı bilgi almak isteyen yolcular 0532 170 76 81 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşılabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden sonra Kent Kartların değişimleri ücretli olacak. - DÜZCE