30 nüfuslu köyün yarısı 65 yaş üzeri olunca hayalet köye dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 30 nüfuslu köyün yarısı 65 yaş üzeri olunca hayalet köye dönüştü - Son Dakika

30 nüfuslu köyün yarısı 65 yaş üzeri olunca hayalet köye dönüştü

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi az nüfuslu köyleri de etkiledi.

30 nüfuslu köyün yarısı 65 yaş üzeri olunca hayalet köye dönüştü, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi az nüfuslu köyleri de etkiledi. Edirne'nin 30 kişilik Saksağan köyünde, nüfusun yarısı 65 yaş ve üzeri olunca sokaklar boş kaldı, köy adeta hayalet köye dönüştü.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp evlerinde kalarak önlem almaya devam ediyor.


İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması ve kıraathanelerin kapatılması kararı az nüfuslu köylerde daha fazla hissedildi ve köyde adeta OHAL ilan edildi.


Köy sokakları sessiz ve ıssız kaldı


Kış aylarında nüfusu 20'lere düşen Edirne'nin 30 nüfuslu Saksağan köyünde 65 yaş ve üzeri vatandaşların tedbir kararlarına uyup sokağa çıkamamasıyla birlikte köy sokakları boş kaldı. Filmlere konu olan 'kayıp hayalet köy' sokaklarını andıran Suakacağı köyü sokaklarının sessiz ve ıssız olduğu görüldü.


"Evinde kal köyüm"


Köy nüfusunun yarısını oluşturan 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkmadığını söyleyen köy muhtarı Özgün Ekinci, başlattıkları 'evinde kal köyüm' kampanyasıyla birlikte köy sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmadıklarını belirterek, köyün terk edilmiş durumda olduğunu söyledi. - EDİRNE

Çin Halk Cumhuriyeti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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