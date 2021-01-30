30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

30.01.2021 06:42
30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 This is Paris

00:30 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Var Özel Yayını

01:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 Sanal Direktör

04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Var Özel Yayını

11:00 Sanal Direktör

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Belgesel

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:30 Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Sanal Direktör

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

14:15 Devre Arası

14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

15:00 beIN Teknik

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Y. Malatyaspor - Karagümrük

16:00 Maç Saati

16:00 M. Başakşehir - A. Hatayspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

16:45 Devre Arası

17:00 M. Başakşehir - A. Hatayspor

17:00 Y. Malatyaspor - Karagümrük

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

19:00 Gaziantep FK - Galatasaray

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 This is Paris

21:30 Serie A Full Impact

22:00 Var Özel Yayını

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 My Story

23:00 Belgesel

23:00 beIN Teknik

23:00 This is Paris

23:30 Gamer

30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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