Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Haberler
01:06 Biatlon
01:10 Kayakla Atlama
02:00 Kayaklı Koşu
02:29 Nordic Combined
03:00 Nordic Combined
03:28 Kayakla Atlama
03:30 Kızak
03:30 Alp Disiplini
04:00 Alp Disiplini
04:10 Kızak
04:12 Kayakla Atlama
04:30 Nordic Combined
05:00 Snooker
07:00 Nordic Combined
07:00 Kayakla Atlama
07:00 Alp Disiplini
08:00 Nordic Combined
08:15 Biatlon
08:30 Snooker
09:00 Kayakla Atlama
09:15 Biatlon
10:00 Biatlon
10:00 Alp Disiplini
10:30 Snooker
10:30 Nordic Combined
11:00 Nordic Combined
11:20 Alp Disiplini
11:30 Tenis
11:30 Snooker
12:25 Snooker
12:30 Alp Disiplini
13:30 Tenis
14:30 Alp Disiplini
15:30 Kayaklı Koşu
15:30 Kızak
15:30 Snooker
16:10 Kızak
16:15 Biatlon
16:50 Kayaklı Koşu
16:55 Snooker
17:05 Kayakla Atlama
19:00 Nordic Combined
19:45 Kızak
20:00 Kızak
20:00 Kayakla Atlama
20:45 Biatlon
21:00 Haberler
21:10 Snooker
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika