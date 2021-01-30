Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Napoli - Spezia
02:00 Stadyum
03:45 İleri Üçlü Transfer
05:05 Teknik Analiz
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Schalke - Bayern Münih
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Schalke - Bayern Münih
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 İşitme Engelliler Spor Bülteni
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:10 Hava Durumu
09:15 İtalya Süper Kupası Magazin
09:40 Almanya Bundesliga Goller
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Ankara Keçiör
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Adanaspor A.Ş. – Eskişehirspor
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. – Eskişehirsp
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Tuzlaspor AŞ
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -
18:55 Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika