30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

30.01.2021 06:42
30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Napoli - Spezia

02:00 Stadyum

03:45 İleri Üçlü Transfer

05:05 Teknik Analiz

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Schalke - Bayern Münih

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Schalke - Bayern Münih

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 İşitme Engelliler Spor Bülteni

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:10 Hava Durumu

09:15 İtalya Süper Kupası Magazin

09:40 Almanya Bundesliga Goller

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Ankara Keçiör

13:45 İtalya Kupası Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Haftasonu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Adanaspor A.Ş. – Eskişehirspor

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. – Eskişehirsp

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Haftasonu

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Tuzlaspor AŞ

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -

18:55 Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Stadyum

30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Futbol Federasyonu, Almanya, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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