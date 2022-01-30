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30 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı

30.01.2022 06:42
30 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı

30 Ocak 2022 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:30 Akasya Durağı

04:30 Annem

05:30 Müzik

06:00 Ihlamurlar Altında

07:45 Yabancı Damat

10:00 İş Dünyası

11:00 Nursel'le Evin Tadı

12:30 Rehber

14:00 Çok Gezenti

15:30 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Her Şey Seninle Güzel

30 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı
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TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Ocak 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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