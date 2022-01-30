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30 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

30.01.2022 06:42
30 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

30 Ocak 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:05 3'te 3

05:05 Seksenler

06:25 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Masumlar Apartmanı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

YORUMLAR
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Pelin Çift ile Gündem Ötesi, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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