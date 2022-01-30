Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:05 3'te 3
05:05 Seksenler
06:25 Yeşil Deniz
09:10 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Masumlar Apartmanı
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika