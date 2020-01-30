30 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

71 yaşında yeni takımına transfer oldu
"Sporda yaşın önemli olmadığının mesajını vermek istedim""Gençlerimiz sporun içerisinde kalsın""Bize katkılar sunuyor" Futbol serüvenide 53 yılAntrenmanlar Trabzon'da, maçlar Erzurum'da
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılarda, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.19.03 Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarına açık imza töreni düzenleyecek.
TRABZONSPORBordo mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLTHY EuroLeague21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Trentino Itas
TENİSFed Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta üst üste sekizinci kez mücadele edecek Kadın Milli Tenis Takımı, kampa girecek. (ENKA Spor Kulübü)
BADMİNTON10.00 Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası 2020 Ankara'da başlıyor. Turnuva 2 Şubat Pazar günü sona erecek. (Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu)
SATRANÇ
Antalya Belek'te oynanan 2020 Satranç Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.