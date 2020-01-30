30 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 30 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

30 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

17 dakika önce

71 yaşında yeni takımına transfer oldu "Sporda yaşın önemli olmadığının mesajını vermek istedim""Gençlerimiz sporun içerisinde kalsın""Bize katkılar sunuyor"Futbol serüvenide 53 yılAntrenmanlar Trabzon'da, maçlar Erzurum'daFENERBAHÇESarı lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını...

30 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

71 yaşında yeni takımına transfer oldu

"Sporda yaşın önemli olmadığının mesajını vermek istedim"

"Gençlerimiz sporun içerisinde kalsın"

"Bize katkılar sunuyor"

Futbol serüvenide 53 yıl

Antrenmanlar Trabzon'da, maçlar Erzurum'da

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılarda, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

19.03 Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarına açık imza töreni düzenleyecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TAHKİM KURULU VE PFDK

Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Trentino Itas

TENİS

Fed Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta üst üste sekizinci kez mücadele edecek Kadın Milli Tenis Takımı, kampa girecek. (ENKA Spor Kulübü)

BADMİNTON

10.00 Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası 2020 Ankara'da başlıyor. Turnuva 2 Şubat Pazar günü sona erecek. (Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu)

SATRANÇ

Antalya Belek'te oynanan 2020 Satranç Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.


Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:27 Kaynak: DHA
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