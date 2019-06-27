Son Dakika Haberleri: 30 sene sonra İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerini aynı parti kazandı
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30 sene sonra İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerini aynı parti kazandı

1 saat önce

1989 seçimlerinden sonra ilk kez İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerini aynı parti kazandı. 1989 öncesinde ise partiler değişse de beş seçim üst üste hep aynı partiler bu üç büyük şehri kazanmıştı.

30 sene sonra İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerini aynı parti kazandı, System.String[]
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin en büyük sonucu İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının el değiştirmesi oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayları kazandı. Bu, aynı zamanda 30 sene sonra ilk kez üç büyük şehri aynı partiden adayların kazanması anlamına geliyor. En son 1989 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adayları İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanı seçilmişti.

24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) yürürlüğe koyduğu seçim ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde resmi olmasa da pratikte hayata geçti. İttifakların etkisiyle iktidar partisi İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanlıklarını uzun zaman sonra kaybetti. CHP "üç büyük şehir" olarak adlandırılan İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanarak 1989'dan sonra bunu başaran ilk parti oldu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:23 
İzmir, Ankara, İstanbul, Dünya
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