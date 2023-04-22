30 suçtan aranan kişi annesini yolcu etmek için geldiği havalimanında yakalandı - Son Dakika
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30 suçtan aranan kişi annesini yolcu etmek için geldiği havalimanında yakalandı

22.04.2023 16:38
30 suçtan aranan kişi annesini yolcu etmek için geldiği havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı'na annesini uğurlamak için gelen bir kişi, kimliğinin olmadığını söyleyince GBT kontrolüne alındı. Yapılan incelemede, 30 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Furkan G olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.

Hakkında 30 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, annesini yolcu etmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün havalimanına gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi.

Annesini İzmir'e uğurlamak için havalimanına gelen kişi, üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine parmak izi kontrolüne götürüldü.

Yapılan incelemede bu kişinin 30 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Furkan G, olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Furkan G, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 suçtan aranan kişi annesini yolcu etmek için geldiği havalimanında yakalandı - Son Dakika


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