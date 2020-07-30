30 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gençliğim Eyvah

00:45 Kıyamet

02:35 Kanatsız Kuşlar

05:15 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Şans Kapıyı Çalınca

20:00 Hızlı ve Öfkeli

20:45 Kupa Günlüğü

21:30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

22:00 Örümcek Adam

23:30 Kupa Töreni