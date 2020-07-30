30 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Gençliğim Eyvah
00:45 Kıyamet
02:35 Kanatsız Kuşlar
05:15 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Şans Kapıyı Çalınca
20:00 Hızlı ve Öfkeli
20:45 Kupa Günlüğü
21:30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
22:00 Örümcek Adam
23:30 Kupa Töreni