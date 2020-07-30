30 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 beIN Teknik
02:00 Maç Saati
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 My Story
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Teknik
11:00 beIN Wellness
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:15 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Maç Saati
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 Taraftar
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Maç Saati
16:00 beIN Wellness
16:00 beIN Teknik
17:00 Süper Lig Maç Özetleri
17:00 Taraftar
17:45 Selçuk İnan Hikaye
18:00 beIN Manşet
19:00 beIN Wellness
19:00 beIN Teknik
20:00 beIN Manşet
21:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Kolaysa Anlat
21:00 beIN Manşet
21:45 Şampiyonluğun Mimarları
22:00 Kolaysa Anlat
22:00 Maç Saati
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 Taraftar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 Selçuk İnan Hikaye