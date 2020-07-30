30 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Aşk Olsun
01:00 Bay Yanlış
02:15 Aşk Olsun
03:15 Kayseri Aslanı
04:10 Temizlik Benim İşim
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
10:45 Yaparsın Aşkım
13:45 Şevkat Yerimdar
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Yaparsın Aşkım