30 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: Acı İntikam

00:30 Kaçak Gelinler

02:30 Aramızda Kalsın

02:30 Kaçak Gelinler

04:50 Kara Sevda

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Görümce

20:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

22:30 Çember: Hayalet Gemi