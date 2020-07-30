30 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 İleri Üçlü
01:05 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:30 Spor Artı
03:45 Spor Artı
04:00 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
04:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
04:40 TFF 1. Lig Özetler
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:15 Unutulmaz Milli Takım Golleri
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:45 A Milli Takım Goller
06:00 Süper Lig Özetler
06:05 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 EURO 2020 Derleme
07:50 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 A Milli Takım Goller
12:50 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:00 EURO 2020 Derleme
20:30 Aktüel Futbol
20:50 TFF 1. Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:30 Newcastle United - Liverpool
23:00 Hedef Süper Lig
23:10 Süper Lig Goller
23:20 Aktüel Futbol