30 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Yeşil Deniz

02:50 Zaman Matinesi

03:35 Hangimiz Sevmedik

05:55 Ege'nin Hamsisi

08:50 Yeşil Deniz

09:00 Yeşil Deniz

11:05 Tozkoparan

12:45 Hangimiz Sevmedik

15:35 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Komplo Teorisi

20:00 Şampiyon

22:50 Benim Adım Melek

23:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu