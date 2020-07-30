30 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
30 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:15 Yeşil Deniz
02:50 Zaman Matinesi
03:35 Hangimiz Sevmedik
05:55 Ege'nin Hamsisi
08:50 Yeşil Deniz
09:00 Yeşil Deniz
11:05 Tozkoparan
12:45 Hangimiz Sevmedik
15:35 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Komplo Teorisi
20:00 Şampiyon
22:50 Benim Adım Melek
23:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu Günlük burç yorumları 30 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi