Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Gül Masalı
03:35 Ödül Avcıları
05:45 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Kötü Çocuk
09:20 Alvin ve Sincaplar
11:10 İkinci Şans
13:10 Sevimli Tehlikeli
15:25 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupaya Doğru
20:45 Trabzonspor - Sivasspor
22:45 Kupa Töreni
23:45 Bir Zamanlar Holywood'da
Son Dakika › TV › 30 Temmuz 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika