Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı - Son Dakika
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Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı

11.10.2022 09:41
Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı

30 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir çam fıstığı işleme fabrikasındaki çam fıstıklarını gösteriyor.

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30 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir çam fıstığı işleme fabrikasındaki çam fıstıklarını gösteriyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan, sekiz aylık aranın ardından Çin'e hava yoluyla çam fıstığı ihracatına yeniden başladı.

KABİL, 11 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın yerel televizyonlarından Tolonews'in Pazartesi günkü haberine göre Afgan yönetimi hava koridoru aracılığıyla komşusu Çin'e çam fıstığı ihracatına yeniden başladı.

Tolonews, "Sekiz aylık bir aranın ardından Çin'e çam fıstığı ihracatı bugün hava koridoru üzerinden yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın çam fıstığı işleme fabrikasında çalışıyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Habere göre, Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Ghani Baradar, Afgan ürünlerinin Çin'e ihracatının iki komşu ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirebileceğini kaydederek bu adımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Afgan, dükkanında satmakta olduğu çam fıstığını gösteriyor, 14 Kasım 2018. (Fotoğraf: Rahmat Alizadah/Xinhua)

Afgan yetkililere göre Çin ile yapılan çam fıstığı ticareti, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu zorluklara ve Afganistan'daki güvenlik durumuna rağmen Afganistan'da binlerce iş yarattı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı - Son Dakika

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