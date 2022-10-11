Afganistan, Çin'e Hava Koridoru Üzerinden Çam Fıstığı İhracatına Yeniden Başladı

30 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir çam fıstığı işleme fabrikasındaki çam fıstıklarını gösteriyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan, sekiz aylık aranın ardından Çin'e hava yoluyla çam fıstığı ihracatına yeniden başladı.

KABİL, 11 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın yerel televizyonlarından Tolonews'in Pazartesi günkü haberine göre Afgan yönetimi hava koridoru aracılığıyla komşusu Çin'e çam fıstığı ihracatına yeniden başladı.

Tolonews, "Sekiz aylık bir aranın ardından Çin'e çam fıstığı ihracatı bugün hava koridoru üzerinden yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın çam fıstığı işleme fabrikasında çalışıyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Habere göre, Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Ghani Baradar, Afgan ürünlerinin Çin'e ihracatının iki komşu ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirebileceğini kaydederek bu adımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Afgan, dükkanında satmakta olduğu çam fıstığını gösteriyor, 14 Kasım 2018. (Fotoğraf: Rahmat Alizadah/Xinhua)

Afgan yetkililere göre Çin ile yapılan çam fıstığı ticareti, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu zorluklara ve Afganistan'daki güvenlik durumuna rağmen Afganistan'da binlerce iş yarattı.