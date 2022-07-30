Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Özel Ekip
02:15 Özel Ekip
03:45 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çetin Ceviz
15:30 Seversin
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Son Dakika › TV › 30 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika