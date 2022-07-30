Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 Aktüel Futbol Transfer
04:45 Spor Artı
05:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:40 Dünya Superbike Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
15:00 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Spor Bülteni
18:00 Maç Özel
19:00 Beşiktaş - Sampdoria
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü
Son Dakika › TV › 30 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika