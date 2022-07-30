Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Balkan Ninnisi
02:40 Bir Aş Hikayesi
03:10 Gönül Dağı
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Bu Toprağın Sesi
09:55 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Dinozor Adası
12:50 Mükemmel Eşleşme
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
Son Dakika › TV › 30 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika