30 TL değerindeki oyun Epic Games Store'da bedava! - Son Dakika
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30 TL değerindeki oyun Epic Games Store'da bedava!

21.12.2021 08:24
30 TL değerindeki oyun Epic Games Store'da bedava!

Epic Games Store bedava oyunlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez de Steam değeri 30 TL olan sevilen indie oyun ücretsiz oldu.

Epic Games Store daha önceden açıklamış olduğu üzere yeni yıla kadar oyuncuların karşısına her gün bambaşka bir bedava oyun ile çıkacak. 15 gün boyunca 15 farklı oyunun bedava olarak dağıtılacağı hediyeler kapsamında şimdiye dek Shenmue III, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes ve The Vanishing of Ethan Carter bedava olarak oyunculara sunuldu. Bu günün, yani 20 Aralık Pazartesi gününün merakla beklenen bedava oyunu ise nihayet oyuncularla paylaşıldı!

Epic Games Store Yeni Yıla Kadar Her Gün Bedava Oyun Dağıtacak! Loop Hero Epic Games Store'da Bedava!

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Epic Games Store'un bu gün oyuncularla tamamen ücretsiz bir biçimde buluşturduğu oyun Loop Hero oldu. 2021 yılında çıkış yapan ve geliştiriciliğini Four Quarters'ın üstlenmiş olduğu sevilen yapım Steam üzerinde 30 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Hoş görsel stilinin yanı sıra keyifli oynanışı ve hikaye sunumunda izlediği yol ile de dikkat çeken Loop Hero yarına kadar oyunculara bedava olarak sunulmaya devam edecek. Kısacası yarın saat 19: 00'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Bu tarihten sonra oyuna sahip olmak isterseniz ise fiyat etiketindeki tutarı gözden çıkartmanız gerekecek.

LOOP HERO NASIL ÜCRETSİZ ALINIR?

Loop Hero'ya tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olmak için yapmanız gerekenler çok kolay. Bu adımları takip ettikten sonra Loop Hero tamamen bedava bir biçimde kütüphanenize eklenmiş ve tamamen sizin olmuş olacak. Şimdiden iyi oyunlar!

  1. Epic Games Store'a Epic Games hesabınız ile giriş yapın.
  2. "Mağaza" kısmına gelerek "Ücretsiz Oyunlar" kısmını bulun.
  3. Burada yer alan Loop Hero'ya tıklayın. Bu işlemin ardından oyunun sayfasına yönlendirileceksiniz.
  4. Bu sayfada ise "Yükle" butonuna tıkladıktan sonra önünüze gelecek kısımda "Sipariş Ver" demeniz gerekmekte.

Loop Hero Minimum Sistem Gereksinimleri

  • CPU: Intel Core2 Duo E4500 veya eşdeğeri, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ veya eşdeğeri
  • RAM: 2 GB
  • GPU: GeForce 7300 GT (512 MB), Radeon X1300 Pro (256 MB)
  • Depolama: 200 MB

Loop Hero Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • CPU: Intel Core2 Duo E6750 veya eşdeğeri, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ veya eşdeğeri
  • RAM: 2 GB
  • GPU: GeForce 8600 GT (512 MB), Radeon HD 4650 (1024 MB)
  • Depolama: 200 MB
30 TL değerindeki oyun Epic Games Store'da bedava!
    Kaynak: SaveButonu
    YORUMLAR
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