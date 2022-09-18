30 TON PALAMUTLA DÖNDÜ - Son Dakika
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30 TON PALAMUTLA DÖNDÜ

18.09.2022 17:45

Bartın açıklarında da palamut bolluğu yaşanıyor.

Bartın açıklarında da palamut bolluğu yaşanıyor. Bugün öğle saatlerinde Amasra ilçesindeki Tarlaağzı balıkçı barınağına yanaşan Rafet Reis isimli teknedeki 30 ton palamut, buz konularak kamyonlarla Ankara, İstanbul ve Konya'ya gönderildi. Tanesi 1 kiloya yaklaşan palamutlar, tezgahlarda boyutuna göre 20 TL ile 40 TL arasında fiyatla satılıyor.

Samsun Terme'den denize açıldığını belirten Rafet Reis'in kaptanı Ali Demir, Denizde bu sene palamut çok çıkıyor. Bundan sonra çinekop ve hamsinin fazla olacağını düşünüyoruz. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bugün ortalama 3 bin kasa palamut yakaladık. Bu da ortalama 30 ton civarında geliyor. Palamut'un daha bol olacağını söylemek isteriz. Tabi bu bolluk tezgahlara da yansıyor. Türkiye şartlarında şu anda balık çok ucuz, onu söylemek isterim dedi. (DHA)

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Zonguldak haberi... Zonguldak açıklarında palamut bolluğu (2) Zonguldak haberi... Zonguldak açıklarında palamut bolluğu (2) Sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu Sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Kaynak: DHA

Bartın, Ankara, Amasra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 TON PALAMUTLA DÖNDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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