Son Dakika Haberleri: 30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler
Son Dakika Güncel Haber

30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler

50 dakika önce

ANKARA'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı.

30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler, System.String[]
ANKARA'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı. 30 tonluk 2 biçerdöveri halat yardımıyla çeken Türk sporcu Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik ilgiyle izlendi.
Başkent'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen güç festivalinde, 'Strongman' yarışları kapsamında Dünya şampiyonlukları bulunan Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik'in de aralarında bulunduğu dünyanın en güçlü adamları güçlerini gösterdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin ikinci gününde, dün 7,5 tonluk TIR'ları iple çeken Barbaros Serdar Boran ve Roman Gavrusik bir kez daha sahne aldı. İki sporcu, arka arkaya bağlı toplamda 30 tonluk 2 biçerdöveri, 30 metrelik parkurda çekti. Bellerine bağlanan halatla, yere monte edilen iskeleden ilerleyerek, büyük çaba sarf eden iki sporcu, biçerdöverleri bitiş çizgisine kadar çekmeyi başardı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti
Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Deprem uzmanından korkutan Çankırı depremi açıklaması: Birkaç gün daha sürebilir Af talebi kabul edilen Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama: Bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]