30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak

24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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