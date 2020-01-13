30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak - Son Dakika Ekonomi

30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak

25 dakika önce

24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak, System.String[]

24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:08 
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