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30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak
25 dakika önce
24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:08
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