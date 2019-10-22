30 ülkeden 300 yabancı alıcı geldi

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen BURTEX Bursa Tekstil Kümesi UR-GE Projesi'nin 7'nci alım heyeti programı Bursa Textile Show Fuarı ile başladı.

Haber Yayın Tarihi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi