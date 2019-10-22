Son Dakika Haberleri: 30 ülkeden 300 yabancı alıcı geldi
Son Dakika Ekonomi 30 ülkeden 300 yabancı alıcı geldi

30 ülkeden 300 yabancı alıcı geldi

58 dakika önce

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen BURTEX Bursa Tekstil Kümesi UR-GE Projesi'nin 7'nci alım heyeti programı Bursa Textile Show Fuarı ile başladı.

30 ülkeden 300 yabancı alıcı geldi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen BURTEX Bursa Tekstil Kümesi UR-GE Projesi'nin 7'nci alım heyeti programı Bursa Textile Show Fuarı ile başladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:09 
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