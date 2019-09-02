"30. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali", bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival Genel Sekreteri ve Bandırma Belediye Meclis Üyesi Nüvit Erten, düzenlenen basın toplantısında bu yılki festivalle ilgili bilgi verdi.

Festivalin her yıl olduğu gibi kortej yürüyüşüyle başlayacağını belirten Erten, festivalde bu yıl fotoğraf yarışmasının da düzenleneceğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında 17 Eylül'de Eski Moda grubunun konser vereceğini dile getiren Erten, "18 Eylül'de çocuk şenliğimiz olacak. Çocuk köyü oluşturacağız. Pony atlar Balcı Çamlığına gelecek ve 3 gün sürecek. Çarşamba günü CurtKosswig konulu önemli bir söyleşimiz olacak. Kuşcenneti Mahallesi'nde de etkinliklerimiz olacak. Barış Manço Kültür Merkezinde akşam Oğuz Aksaç konseri olacak." dedi.

Perşembe günü karikatür sergisi, tiyatro ve Merve Özbeyli konseri gerçekleşeceğini bildiren Erten, şunları kaydetti:

"Cuma günü Ömer Lütfi Bakan'ın görme biçimleri söyleşisi olacak. Tepe Gazinosunda Nazım şiir dinletisi ve akşam da Barış Manço'da Eylem Aktaş ve meydanda Edis konseri olacak. Festivalin son gününde çocuklara yönelik tiyatro, söyleşi, Cem Aslan talk şovu, akşamda Haluk Levent konseri ile son bulacak. Bütçemiz geçtiğimiz yıllarda düzenlenen festivallerin çok altında, 800-900 bin lira gibi bir maliyet olacak."

Yurt dışındaki kardeş şehirlerden bu yıl katılının olmayacağını belirten Erten, festivalin ekonomik olması amaçlandığı için yurt dışı ekiplerinin yer almayacağını söyledi.

Toplantıya belediye meclis üyeleri Adem Yılmaz, Basri Ersan Kırbaş, Fatma Sibel Salı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Funda Öztemel, Kültür ve Sosyal İşler Şefi İsmail Ülker de katıldı.