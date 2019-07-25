Son Dakika Haberleri: 30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali
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30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

21 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, tavla turnuvasının ilk turu oynanmasının yanı sıra uzman psikolog Funda Öksüz tarafından "Koşulsuz Ebeveynlik" konulu panel düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, ebeveynliğin en önemli koşulunun çocuğa duyulan sevgi ve saygıdan geçtiğini vurgularken, sağlam bir sevgi bağının olduğu ebeveynlikte başka hiçbir kılavuza ihtiyaç duyulmadığını belirtti.
Öte yandan festival kapsamında Devrek Şehir Stadında, Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu Şöhretler Takımı ve Devrek Veteranlar Futbol Takımı karşılaştı.
Zonguldak, Futbol, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: AA
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