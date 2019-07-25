30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali
21 dakika önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: AA
'ın Devrek
ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, tavla turnuvasının ilk turu oynanmasının yanı sıra uzman psikolog Funda Öksüz tarafından "Koşulsuz Ebeveynlik" konulu panel düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, ebeveynliğin en önemli koşulunun çocuğa duyulan sevgi ve saygıdan geçtiğini vurgularken, sağlam bir sevgi bağının olduğu ebeveynlikte başka hiçbir kılavuza ihtiyaç duyulmadığını belirtti.
Öte yandan festival kapsamında Devrek Şehir Stadında, Türkiye
Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu
Şöhretler Takımı ve Devrek Veteranlar Futbol Takımı karşılaştı.
Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira gelir elde edildi Adnan Oktar iddianamesinde şok detaylar! Tecavüzler video kaydına alındı Hulusi Akar'dan sınır ötesi operasyon hakkında açıklama: Gecikmeye tahammülümüz yok! BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir