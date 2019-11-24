30. Uluslararası GAPSHOES Fuarı 11 Aralık'ta kapılarını açacak

Gaziantep'te, 30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES) 11 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Orta Doğu Fuar Merkezi'nde açılacak GAPSHOES'in Gaziantep için önemli bir fuar olduğunu belirtti.

Gaziantepli ayakkabıcıların, ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı ürettiğini anımsatan Ünverdi, kentin Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'lik kısmını tek başına gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:



"Sektörde sıkıntılar yaşanıyor olsa da büyüme devam ediyor. Ayakkabı, terlik, saraciye, yan sanayimiz, dinamik, heyecanlı, yenilikçi iş gücümüz sayesinde kısa zamanda bu sorunların üstesinden de gelecektir. Hedeflerimiz arasında kentimizden ulusal ve uluslararası markalar çıkarmak var. Tek yapmamız gereken Ar-Ge ve yenilikçi anlayışla üretimlerimizi daha güçlü hale getirmek. Sektöründe Türkiye'nin en önemli fuarı olan GAPSHOES'ın 30'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarlarımızın düzenlenmesinde bize destek veren herkese teşekkür ediyor, fuarımızın sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Fuar 4 gün ziyaret edilebilecek

30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, 11 Aralık Çarşamba günü Orta Doğu Fuar Merkezi'nde saat 14.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı'nda 300 firma ile 1000 marka ürünlerini sergileyecek.

Fuar, 4 gün boyunca saat 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.