30. Uluslararası GAPSHOES Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 30. Uluslararası GAPSHOES Fuarı açıldı - Son Dakika

30. Uluslararası GAPSHOES Fuarı açıldı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ayakkabıcılık sektöründeki gelişime işaret ederek, "İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ayakkabıcılık sektöründeki gelişime işaret ederek, " İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın (GAPSHOES) açılışındaki konuşmasında, Gaziantep'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Kentin, ülke ihracatında 6'ıncı sırada yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, sektörün geleceğine de Gaziantep'in fuarlarla ışık tuttuğunu ifade etti.

Türkiye ortalamasının üzerinde katma değer üreten sektörün ülke ekonomisi için önemli olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Biz 9 dolara ayakkabı terlik satıyoruz. Bu çok iyi ama yeterli değil. Çünkü ithal ettiğimiz ayakkabı 24 dolar. Oysa bizim ürettiğimiz ayakkabıyla ithal ettiğimiz ayakkabı arasında hiçbir fark yok." dedi.

Hisarcıklıoğlu, yerli üretim ayakkabıların kalite ve tasarım bakımından üst seviyede olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik. Gaziantep'te bu anlamda tanıtım, birlik, Ar-Ge var. O zaman bizlere düşen görev vatandaşlar olarak alışveriş yaparken yerli ayakkabıyı tercih etmek. Özellikle de bu konuda gençlerimize görev düşüyor. "

Vali Davut Gül de dünyanın en önemli fuarlarından birine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'te ciddi anlamda bir krizin olmadığını ifade eden Gül, enerji tüketimi, borçların ödenmesi gibi verilere bakıldığında ürkütücü bir tablo bulunmadığını, gelişmelerin rakamlara yansıdığını bildirdi.

Gaziantep'in ayakkabısıyla da adından söz ettirmesini istediklerini dile getiren Gül, bu sayede ülkeye daha fazla katma değer sağlayacaklarını ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de kentteki firmaların markalaşma için Ar-Ge ve tasarıma ağırlık vermelerini istedi.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin Gaziantep'ten yapıldığına dikkati çeken Ünverdi, kurmak istedikleri Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için destek istedi.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet İnce de kentin bu alanda kendini aştığını belirterek, fuar alanındaki iki salonun tamamen dolduğunu, ilerleyen süreçte üçüncü salonu da açmak istediklerini söyledi.

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Fuar, GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlendi.

4 gün süreyle açık kalacak fuar, 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

30. Uluslararası GAPSHOES Fuarı açıldı

Gaziantep, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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