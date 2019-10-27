Son Dakika Haberleri: 30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı
Son Dakika Kültür Sanat 30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı

30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı

34 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivale gelenlerden detaylar Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Festivale gelenlerden detaylar

Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı. Festivalin açılışına Tunuslu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra "Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya da katıldı. Sarıkaya: "Dünya Aylan bebeği unutmuş olabilir ama biz hala unutmadık"dedi.

30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı

Tunus, Bebek, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:31 Kaynak: AA
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