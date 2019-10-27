30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı

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Festivale gelenlerden detaylar

Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı. Festivalin açılışına Tunuslu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra "Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya da katıldı. Sarıkaya: "Dünya Aylan bebeği unutmuş olabilir ama biz hala unutmadık"dedi.