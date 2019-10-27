30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı
34 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivale gelenlerden detaylar Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:31 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Festivale gelenlerden detaylar
Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı. Festivalin açılışına Tunuslu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra "Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya da katıldı. Sarıkaya: "Dünya Aylan bebeği unutmuş olabilir ama biz hala unutmadık"dedi.
Cemaati şaşırtan gelenek! Bu camide imamlar 944 yıldır hutbeye kılıçla çıkıyor Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi Boğaz'ın en gözde yalısı 'Filinta Mustafa' 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı