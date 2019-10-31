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30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları tamamlandı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılarak açık denize çıkan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi.

Yarış için uygun rüzgarın çıkmasıyla birlikte Turunç Mahallesi açıklarında yelkenciler sınıflarına göre start aldı. Köyceğiz'in Ekincik Mahallesi açıklarından dönüş yapan yelkenliler start aldıkları noktada yarışı bitirdiler.

30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışta sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

7. Yarış (Coğrafi Rota)

IRC1 Division: Matrak2-Orhan Özdaş (Türkiye)

IRC2 Division: St.Anna-Vlas Kadetov (Rusya)

IRC3 Division: Ghost Rider-Sergei Musikhin (Rusya)

IRC4 Division: La Cucciola-Brunov Aleksei (Rusya)

IRC5 Division: Ada Sailor- Ali Öztürk (Türkiye)

IRC6 Division: Lettland-İgor Bukovskis (Letonya)

IRC7 Division: M2-Mustafa Tezcan (Türkiye)

IRCCHR1 Division: Gökova3-Valentin Nikolov (Bulgaristan)

IRCCHR2 Division: Pandeia-Ovsiannikov Oleg (Rusya)

IRCCHR3 Division: Mymoon-Budykho Aleksandr (Rusya)

IRCCHR4 Division: Mauritius-1-Mikhail Trifonov (Rusya)

IRCCHR5 Division: Kaçamak- Ali Toker (Türkiye)

Marmaris, Türkiye, Muğla, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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