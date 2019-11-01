Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde yapılması planlanan klasik rota yarışları rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem komitesi tarafından iptal edildi. Marmaris Körfezi'ne açılan yatlar yarışamadan marinaya geri döndü.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine, yarış haftası boyunca çok güzel yarışların yapıldığını söyledi.

Rüzgarın hafta boyunca çok etkili olmasa da yarışların büyük bir bölümünü gerçekleştirdiklerini belirten Kesgin, "Hafta boyunca 6 yarış yaptık. Çok güzel bir hafta yaşadık. Misafirlerimiz çok keyif aldı.Yelken sporunun en önemli özelliği rengarenk balonlarıyla denizde çok güzel görüntü sunması. Marmaris'e görsel bir güzellik kattık. Doğu Akdeniz'de en büyük katılımın olduğu yarışları gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yarış haftası boyunca yapılan yarışlar sonucunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:

IRC1 Division: Matrak2-Orhan Özdaş (Türkiye)

IRC2 Division: St.Anna-Vlas Kadetov (Rusya)

IRC3 Division: Ghost Rider-Sergei Musikhin (Rusya)

IRC4 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC5 Division: Ada Sailor-Ali Öztürk (Türkiye)

IRC6 Division: Lettland-İgor Bukovskis (Letonya)

IRC7 Division: Clavella-Leo Kolff (Hollanda)

IRCCHR1 Division: Gökova3-Valentin Nikolov (Bulgaristan)

IRCCHR2 Division: Loreley-Aleksei İvanov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Mymoon-Budykho Aleksandr (Rusya)

IRCCHR4 Division: Hide Away-Mikhail Tekuchev (Rusya)

IRCCHR5 Division: Kaçamak-Ali Toker (Türkiye)