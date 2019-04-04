Son Dakika Haberleri: 30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali Başlıyor

30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali Başlıyor

30 dakika önce

DÜNYA Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 30'uncusu, 18- 28 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak.

30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali Başlıyor, System.String[]
DÜNYA Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 30'uncusu, 18- 28 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Festival biletleri 6 Nisan'da satışa çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, 30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali, 18-28 Nisan 2019 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Dünya sinemasından özel bir seçkinin yer aldığı festivalde, kısa film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra bu yıl özel gösterimler de yapılacak. 10 gün sürecek festivalde 14 bölümde 120'ye yakın film, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Ayrıca festival boyunca söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler, her yaştan Ankaralı sinemaseverler için ücretsiz olarak yapılacak. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda, FESTİLAB bölümünde yer alan söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler ise Karikatür Atölyesi ve Mülkiyeliler Birliği'nde yapılacak.

AZİZ NESİN EMEK ÖDÜLÜ KADİR İNANIR'A

Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl ulusal yarışma, kısa film, özel gösterimler, dünya sineması ve FESTİLAB bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı filmlerin Türkiye ve Ankara prömiyerlerinin yanı sıra, uluslararası festivallerden ödüller, alan en iyi yapıtlar da dünya sineması bölümü programında yer alacak.

Festivalde Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından verilen onur ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. 'Aziz Nesin Emek Ödülü' Kadir İnanır'a, 'Sanat Çınarı Ödülü' Nazlı Eray'a, 'Kitle İletişim Ödülü' Gülse Birsel'e 18 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek açılış töreninde takdim edilecek.

FESTİVAL YARIŞMA FİLMLERİ

Ulusal uzun film yarışmasına başvuran filmler arasından, Ali Karadoğan, İrfan Demirkol ve Zeynep Ünal'dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 11 film belirlendi. Yönetmen Tolga Karaçelik'in başkanlığında, gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes, senarist ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, oyuncular Tolga Tekin ve Tülin Özen'den oluşan seçiciler kurulu, filmleri festival sırasında seyirciyle birlikte izleyecek. Ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden 'En İyi Film Ödülü'nü alan filmin yapımcısına 50 bin, ilk filmlere verilen 'Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine ise 10 bin TL ödül verilecek.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:23 Kaynak: DHA

Film Festivali, Ankara, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]