30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi - Son Dakika

30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi

ANTALYA'da 4 lastiği, farları ve direksiyonuyla lüks otomobil formunda üretilen deniz otomobilleri görenleri şaşırtıyor.

ANTALYA'da 4 lastiği, farları ve direksiyonuyla lüks otomobil formunda üretilen deniz otomobilleri görenleri şaşırtıyor. 35 ila 100 bin TL arasında değişen fiyatlarda satılan otomobillerin 30'uncusu denize indirilip test edildi.

Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya (38), Türkiye'nin ilk ve yerli deniz otomobilini üretti. Şahinkaya'nın Döşemealtı ilçesindeki 180 metrekarelik atölyesinde üretip 'Spyder' adını verdiği deniz otomobilleri, 4 lastiği, direksiyonu, farları, çizim hatları ve lüks kara taşıtlarına benzerliğiyle dikkati çekiyor. Jet-ski motoruyla hareket eden otomobillerle saatte 100 kilometre hız yapılabiliyor. Kıyıdan bakanlara denizde yüzen bir otomobil görüntüsü veren deniz otomobillerinin çalıştırması ve sürüşü de oldukça kolay.

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29 aracın üretimini yapıp sahiplerine teslim ettiğini anlatan Şahinkaya, bir otomobili 4 kişinin 1 aylık sürede üretebildiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan özel izinle üretim yaptıklarını ve bu araçlara ruhsat ya da ehliyet gerekmediğini belirten Şahinkaya, özellikle jet-ski'den düşme korkusu yaşayan ileri yaştaki vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyledi.

30'uncu aracın test aşamalarını Antalya Balıkçı Barınağı açıklarında gerçekleştiren Muammer Şahinkaya'nın deniz otomobiliyle yaptığı şovlar ilgiyle izlendi. Özellikle seri kalkışı ve manevra kabiliyetinin üst seviyede olmasıyla kullanıcısına büyük kolaylık sağlayan otomobillerin fiyatı ise 35 bin TL'den başlayıp istenen özelliklerin dahil edilmesiyle 100 bin TL'yi buluyor. Son üretim deniz otomobilini de testten geçiren ve bir sorun tespit edilmediğini kaydeden Şahinkaya, "Bizim araçlarımızda en önemli unsur önce biz sürer test ederiz. Gönlümüzün rahat olması lazım. Yazın su sporları ya da keyfi amaçla denizde kullanılması amacıyla üretiyoruz. İlgi oldukça yoğun. İnsanlar görünce şaşırıyor" dedi.

Şahinkaya, siparişlerin sırada beklediğini, yurt dışından da birkaç sipariş aldıklarını ve yetişmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.


Şahinkaya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30'uncu deniz otomobili, denize indirilip test edildi - Son Dakika

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