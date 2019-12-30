30'uncu kattan asansör boşluğuna düştü, 8'inci katta kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 30'uncu kattan asansör boşluğuna düştü, 8'inci katta kurtarıldı - Son Dakika

30'uncu kattan asansör boşluğuna düştü, 8'inci katta kurtarıldı

6 saat önce

Çin'de bir kişi, binanın 30'uncu katından asansöre binmek için düğmeye bastı.

30'uncu kattan asansör boşluğuna düştü, 8'inci katta kurtarıldı, System.String[]

Çin'de bir kişi, binanın 30'uncu katından asansöre binmek için düğmeye bastı. Asansör gelmemesine rağmen kapı açılınca içeriye adım atan adam, boşluğa düştü. Asansörün demir halatlarına tutunarak 30'uncu kattan 8'inci kata kadar kayan adam itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Çin'in Guizhou bölgesindeki Liupanshui kentinde bulunan bir binada meydana geldi. 30'uncu kattan asansörü çağıran adam, asansör gelmemesine rağmen kapı açılınca içeriye adım attı ve boşluğa düştü. Asansörün demir halatlarına tutunan adam, halata asılı halde kaymaya başladı. Cebindeki telefonuyla itfaiyeyi arayan ve demir halatlara tutunmuş halde 20 dakikadan fazla kurtarma ekiplerini bekleyen adam, bitkin halde kurtarıldı. Yerel medya, adamın demir halatlara tutunmuş halde 22 kat aşağıya kaydığını, itfaiye tarafından 8'inci katta kurtarıldığını duyurdu. Kurtarma anları, saniye saniye itfaiyenin kask kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Asılı kalmış adamın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiyecinin asansör boşluğuna girişi

-Adamın kurtarılma anları


Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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