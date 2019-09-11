30'uncu Uluslararası Zuchex kapılarını açıyor

Bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Zuchex, yarın İstanbul'da başlayacak. Çoğunluğu doğrudan üretici 600'ün üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapan Zuchex 2019'u, 15 Eylül Pazar akşamına kadar yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonel iş insanının ziyaret etmesi bekleniyor.



Tarsus Turkey tarafından Beylikdüzü'ndeki fuar merkezinde bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Zuchex, 12 Eylül Perşembe günü başlıyor. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en köklü ve en büyük buluşması olarak nitelendirilen fuarda; cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri & bahçe aksesuarları, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri kategorilerinde binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergilenecek. Çoğunluğu doğrudan üretici 600'ün üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapan Zuchex 2019'u, 15 Eylül Pazar akşamına kadar yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonel iş insanının ziyaret etmesi bekleniyor.



Aytemur; "Zuchex 2019, sektörüne altın değerinde fırsatlar sunuyor"



Organizatörü oldukları Zuchex 2019 hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, Ticaret Bakanlığı, ZÜCDER, İMMİB ve KOSGEB'in değerli destekleriyle düzenledikleri fuarın, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü için altın değerinde fırsatlar barındırdığını söyledi.



Bu yılki fuar kapsamında ilk kez uyguladıkları Overseas Buyer programıyla yurt dışından 5 bin alıcıyı Zuchex'e getireceklerinin bilgisini veren Aytemur, "Zuchex 2019 katılımcılarının, bu program sayesinde gerçekleştirecekleri birebir satınalma görüşmeleri neticesinde ciddi bir satış hacmi yakalayacaklarına inanıyorum" dedi.



Öksüz; "Fuar, sektörümüzün yılsonu ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir basamak olacak"



Zuchex 2019 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ise açıklamasında "Sektörümüzün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 4,7 milyar dolara ulaştı. 2019 sonunda ise geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Dört gün sürecek Zuchex fuarında minimum 1,5 milyar dolarlık ticaretin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hatta bu rakam daha da artabilir. Bu büyük buluşma, sektörümüzün ihracat hedeflerini tutturmasında çok önemli bir basamak olacak" ifadelerini kullandı.



Zuchex 2019, bu yıl iki özel etkinliğe ev sahipliği yapıyor



Sunduğu ürün çeşitliliği ile dünyanın sayılı fuar organizasyonlarından birisi olan Uluslararası Zuchex, yurt içi ve yurt dışından 600'ün üzerinde firmanın katılımıyla 12 Eylül Perşembe günü 30'uncu kez kapılarını açıyor. Tüyap Beylikdüzü'nde toplam brüt 100 bin metrekare alanda düzenlenen Zuchex 2019'da sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo & mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergileniyor.



Uluslararası Zuchex 2019, bu yıl iki özel etkinliği de ziyaretçileriyle buluşturuyor. Bir taraftan çay ve kahve kültürünün gelişimini sürdürmek, diğer yandan çay ve kahve makinelerinin bilinirliğini artırmak üzere fuar alanında oluşturulan özel meydanda, "Çay mı, Kahve mi?" etkinliği gerçekleştirilecek. Bir diğer etkinlik Cooking Theatre'da ise ünlü şef Rüzgar Sünbül, 4 gün boyunca birbirinden özel şovlar eşliğinde ziyaretçilere lezzetli sunumlar yapacak.



Sektörün tüm paydaşları bir arada



Ev ve mutfak eşyaları sektörünün imalatçı, ihracatçı ve distribütör firmalarını, bu yıl 30'uncu kez profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı & perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel & restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları ve üretici firma yetkilileriyle buluşturacak olan Zuchex 2019, 15 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL