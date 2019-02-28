Son Dakika Haberleri: 30'uncu Vergi Haftası Etkinlikleri

30'uncu Vergi Haftası Etkinlikleri

52 dakika önce

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş beraberindeki heyet ile birlikte KESOB ile KİTSO'yu ziyaret etti.

30'uncu Vergi Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş beraberindeki heyet ile birlikte KESOB ile KİTSO'yu ziyaret etti.

Defterdar Zekeriya Keleş beraberinde Defterdar Yardımcısı Hülya Yelimlieş, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Baysanğur, Gelir Müdürü Hüseyin Temiz ve Vergi Uzmanı Yahya Mutlu ile birlikte 30'uncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kilis Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Defterdar Zekeriya Keleş beraberindekiler daha sonra ise Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Hüseyin Temiz, Vergi Haftası, Kilis, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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