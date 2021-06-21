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30 yaş ve üzeri aşılama başladı - Son Dakika

30 yaş ve üzeri aşılama başladı

21.06.2021 15:23

30 yaş ve üzeri aşılama başladı Kırklareli'nde 270 bin 168 doz aşı uygulandı Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

30 yaş ve üzeri aşılama başladı

Kırklareli'nde 270 bin 168 doz aşı uygulandı

KIRKLARELİ - Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Kırklareli'nde yaşayan 30 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen Hatice Çalık, randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, "Uzun zamandır aşı sırası bekliyorduk. Sıramız geldi. Hemen sıramı aldım ve bu günde aşımı olmaya geldim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hepimize yardımcı oldular herkes için çalıştılar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sağlıklı günlere tekrardan geri dönülmesi için aşını önemini vurgulayan Umutcan Topuz ise, herkesi aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında Kırklareli'nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 270 bin 168 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 42 milyon 66 bin 700 kişiye yükseldi.

30 yaş ve üzeri aşılama başladı
30 yaş ve üzeri aşılama başladı
30 yaş ve üzeri aşılama başladı
30 yaş ve üzeri aşılama başladı

Koronavirüs, Kırklareli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 30 yaş ve üzeri aşılama başladı - Son Dakika


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