Antalya'da 30 yaşındaki genç, arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde cansız halde bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 30 yaşındaki genç, arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde cansız halde bulundu

20.12.2022 13:09

Antalya'da 30 yaşındaki Kemal A. arkadaşıyla birlikte camiye gitti. Daha sonra caminin tuvaletine giren gencin uzun süre çıkmaması sonrası arkadaşı H.K. panikledi. Cami görevlisinden yardım isteyen H.K. arkadaşı Kemal A.'nın cansız bedeni buldu.

Kemal A. ile arkadaşı H.K. cami tuvaletine geldi. Bir süre sonra dışarı çıkan H.K., arkadaşının gelmemesi üzerine tuvalete geri döndü. Kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan H.K., cami görevlisinden yardım istedi. Kapı açıldıktan sonra yerde fenalaşmış halde bulunan Kemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

30 yaşındaki genç arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde ölü bulundu

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla camiye gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal A.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

30 yaşındaki genç arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde ölü bulundu
30 yaşındaki genç arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 30 yaşındaki genç, arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde cansız halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 30 yaşındaki genç, arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde cansız halde bulundu - Son Dakika
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