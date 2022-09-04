Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu

04.09.2022 13:15

Zonguldak'ın Çaycuma içesinde ailesi şehir dışında olan 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Çaycuma içesi Nihat Kantarcı (Seka) Caddesinde dün gece saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halit Buğra Yiğit balkonda bağırmaya başladı.

BİLEKLERİNİ KESTİ

Daha sonra kendini kesmeye başlayan genç bileklerini kesti. Ailesinin şehir dışında olması sebebiyle akrabaları tarafından sabah balkonda cansız bedeni bulunan genç için ekiplere haber verildi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Halit Buğra Yiğit'in balkonda cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

YORUMLAR
500
Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
14:41 Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
13:54 Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 17:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement