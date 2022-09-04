Daha sonra kendini kesmeye başlayan genç bileklerini kesti. Ailesinin şehir dışında olması sebebiyle akrabaları tarafından sabah balkonda cansız bedeni bulunan genç için ekiplere haber verildi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

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