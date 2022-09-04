Çaycuma içesi Nihat Kantarcı (Seka) Caddesinde dün gece saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halit Buğra Yiğit balkonda bağırmaya başladı.
Daha sonra kendini kesmeye başlayan genç bileklerini kesti. Ailesinin şehir dışında olması sebebiyle akrabaları tarafından sabah balkonda cansız bedeni bulunan genç için ekiplere haber verildi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Halit Buğra Yiğit'in balkonda cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika