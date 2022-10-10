30 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
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30 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

10.10.2022 20:14

KAYSERİ'de, iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülen D.G., gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada D.G.'nin Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi. D.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülürken, gözyaşı döktü. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
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