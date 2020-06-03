30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti, tekrar suya gömüldü - Son Dakika

30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti, tekrar suya gömüldü

Sivas'ın Suşehri ilçesine baraj sularının çekilmesiyle 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenen tarihi cami tekrardan sular altında kaldı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesine baraj sularının çekilmesiyle 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenen tarihi cami tekrardan sular altında kaldı.

Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapıldığı iddia edilen cami de suların dolmasıyla gözden kayboldu. Geçtiğimiz yıl 30 yıl aradan sonra suların çekilmesiyle ilk kez gün yüzüne çıkarak görüntülenen tarihi cami bu yıl suların dolmasıyla tekrardan gözden kayboldu. Havadan görüntülenen tarihi caminin sadece üst duvar kısmı görüldü.

Su doldu, tarihi cami kayboldu

İlçe sakinleri suların dolmasıyla tarihi caminin kaybolduğunu belirterek, "Caminin hikayesi şöyle; Fatih Sultan Mehmet zamanın da yaptırıldığı söylenmektedir. Daha önce burası yerleşim yeri, köydü. Barajın gelmesi ile birlikte köyler daha yüksek tepelere taşındı. Tarihi caminin de sadece çatısı kaldı. Duvarları falan duruyordu. Suların dolması ile birlikte cami kaybolmak üzere. Tamamen sular altında şuan. Tahmini 50 metre kadar daha sular yükselir" dedi.