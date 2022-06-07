Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Üzerinde Hırsızlık', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Mala Zarar Verme' suçlarından toplam 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan B.B. isimli firari şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.