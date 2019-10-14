Son Dakika Haberleri: 30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

1 saat önce

- 30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı Tutuklanan zanlının yakınları gazetecilere saldırdıNEVŞEHİR - Nevşehir'de cinayet suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

- 30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

Tutuklanan zanlının yakınları gazetecilere saldırdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de cinayet suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de bir kadını öldürmek suçundan hakkında 30 yıl hapis cezası ile 10 yıldır aranan Savaş Y. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Savaş Y. Tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışından kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere hakaretler eden Savaş Y.'nin yakınları ise gazetecilere görüntü almamaları için saldırdı.

30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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