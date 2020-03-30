30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

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30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
6 saat önce
Muş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Muş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 'birden fazla kişi tarafından yağma' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 1 şahıs, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi" denildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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