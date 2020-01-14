30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli kadını yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu